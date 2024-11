PALERMO (ITALPRESS) – Incentivi per l’apertura di nuove attività commerciali, sostegno a quelle già esistenti e contributi agli esercenti che hanno ricevuto richieste estorsive: il Comune di Palermo scende in campo a sostegno del mondo imprenditoriale della città con azioni finalizzate a rilanciarle, soprattutto nelle aree più critiche. A presentare le misure sono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, in una conferenza stampa tenutasi stamattina a Palazzo Palagonia.

Il sostegno non è solo di carattere economico, in quanto il Comune punta a potenziare anche sicurezza e decoro urbano: un’operazione a tutto tondo che viene incontro alle esigenze tanto degli operatori del settore quanto dei cittadini. “Quest’iniziativa rientra tra le risorse impegnate nell’applicazione dell’avanzo d’amministrazione – spiega Lagalla, – Pensare al tessuto imprenditoriale nell’ottica di un ordinato sviluppo degli esercizi commerciali è certamente una premura che sentiamo: vogliamo agevolare le attività imprenditoriali soprattutto per quanto riguarda giovani e donne”.

Tale contributo, aggiunge il sindaco, è finalizzato alla “riqualificazione delle attività commerciali, favorendo quelle che non gestiscono food and beverage nel centro storico; stiamo inoltre intervenendo a favore delle aziende vittime di racket, riprendendo un’attività di cui si sentiva la mancanza e recuperando una dimensione di legalità e trasparenza. Con gli operatori del food nel centro storico c’è un patto civico per facilitare lo smaltimento dei rifiuti: l’accordo prevede un utilizzo riservato a quegli operatori che aderiranno al medesimo patto, che accederanno alle isole ecologiche attraverso una tessera individualizzata”.

E’ Forzinetti ad andare nello specifico degli interventi, sottolineando come “interveniamo con un bando per finanziare le nuove imprese e ridisegnare l’assetto di alcune aree degradate come piazzale Ungheria e alcune zone del centro storico, che dobbiamo immaginare sotto una chiave diversa da quello che rappresentano oggi. Vogliamo inoltre potenziare gli investimenti sulle attività produttive già esistenti con misure come quella antiracket, il cui importo complessivo supera il milione di euro: tale misura si rivolge a quelle imprese che hanno subito tentativi di estorsione, abbiamo registrato la mancanza di denuncia da parte di molti imprenditori e quest’avviso vuole essere un aiuto del Comune agli imprenditori onesti. Alle imprese già esistenti veniamo invece incontro con il potenziamento dei sistemi di videosorvegianza e il collegamento diretto alla nostra Control Room; infine puntiamo all’installazione di cassonetti intelligenti, con quest’intervento la raccolta potrà essere più ordinata e non arrecherà danno nè ai residenti nè agli imprenditori interessati. Ci concentreremo sulle aree in cui l’esigenza è maggiore, come via Amari, via Maqueda e via La Lumia”.

L’assessore si sofferma poi sui cassonetti intelligenti, che “funzioneranno con una scheda nominativa collegata a ciascun operatore economico; successivamente potranno essere implementati con bilance che peseranno i rifiuti, in modo da avere uno sconto sulla Tari. Vogliamo dare segnali concerti anche di fronte a qualche disfunzione di Rap e aggredire il problema da più direzioni: fin dall’inizio di questo percorso abbiamo voluto che le associazioni di categoria fossero al nostro fianco”.

