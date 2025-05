PALERMO (ITALPRESS) – Favorire un confronto con rappresentanze consolari attive nei territori, promuovere la cooperazione internazionale, facilitare il dialogo interculturale: sono questi gli obiettivi al centro della visita istituzionale che ha visto oggi protagonista a Bruxelles il console onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia, Alessandro Palmigiano, in qualità di vice decano del Corpo Consolare di Palermo, insieme ai colleghi del Corpo Consolare.

L’iniziativa, ospitata al Parlamento Europeo, ha rappresentato un importante momento di approfondimento e confronto sul ruolo delle diplomazie consolari nel rafforzamento della coesione europea e nel supporto alle relazioni multilivello tra l’Unione e le realtà locali.

Il programma della giornata ha incluso una visita al Parlamentarium, centro visitatori multimediale del Parlamento Europeo, e una sessione informativa all’interno dell’emiciclo, fulcro delle attività legislative comunitarie. I partecipanti hanno potuto approfondire il funzionamento dell’organo parlamentare, il processo decisionale europeo e l’importanza del raccordo con le istanze provenienti dai territori.

La presenza del console Palmigiano a Bruxelles si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione tra la Lituania e la Sicilia, che da oltre sedici anni si rafforza grazie al suo impegno diplomatico. Tra le numerose iniziative promosse figurano il gemellaggio tra le città di Palermo e Vilnius, l’avvio di collegamenti aerei diretti e l’organizzazione di eventi business-to-business tra imprese siciliane e lituane, a testimonianza di una diplomazia capace di tradurre il dialogo in opportunità concrete.

“In un mondo in rapida trasformazione – ha detto l’avvocato Alessandro Palmigiano -, il ruolo dei consoli onorari si conferma fondamentale per promuovere la cooperazione internazionale, facilitare il dialogo interculturale e creare opportunità concrete nei settori culturale, economico e istituzionale”. Il console sarà inoltre tra i relatori del convegno di Diritto Consolare dal titolo “Il Console Onorario: Ruolo, Responsabilità e Utilità nel Mondo Contemporaneo”, in programma a Palermo il 24 maggio 2025, dalle ore 9.30 alle 13, a Palazzo Chiaramonte Steri.

L’evento, promosso dal Corpo Consolare di Palermo in collaborazione con l’Università di Palermo, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo diplomatico, tra cui il segretario generale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ambasciatore Riccardo Guariglia e l’ambasciatrice d’Irlanda in Italia, Patricia O’Brien. Con la sua azione, il console Palmigiano continua a dimostrare come la diplomazia consolare possa essere leva strategica per costruire ponti tra l’Europa e i territori, trasformando le relazioni istituzionali in reti di collaborazione e sviluppo condiviso.

