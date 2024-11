PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria è il più social del Paese, secondo una rilevazione del sito Preply, riportata da QNItinerari, ed effettuata tra i propri utenti nel periodo settembre-novembre.

Il Parco ha collezionato numeri importanti nella presenza online: 135.000 ricerche nominative sui motori di ricerca globali, 298.000 hashtag su Instagram, social dedicato principalmente a immagini fotografiche o video, e più di 1.000 foto caricate sulla piattaforma Shutterstock dove si possono acquistare le foto per gli utilizzi pubblici. Inoltre le recensioni su Google vedono una valutazione di 4,7 su 5. Quello di Pantelleria è l’unico Parco Nazionale siciliano e si colloca, in questa ideale classifica dei più social, al primo posto, superando tra gli altri il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Parco Nazionale del Pollino, il Gran Paradiso e lo Stelvio.

“Finisce la stagione con una notizia brillante che è anche un saluto alla Direttrice Sonia Anelli che se ne andrà a nuovo incarico a fine 2024. E’ stato un anno di lavoro intensissimo che viene consacrato da questa notizia che sembra di poco conto, ma dimostra come gli sforzi fatti per far conoscere il parco più giovane d’Italia in questi anni, abbiano portato risultati importanti”, commenta a Pantelleria Notizie il commissario dell’Ente Parco Nazionale Pantelleria, Italo Cucci.

