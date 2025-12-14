PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, all’altezza del carcere Pagliarelli. Due auto si sono scontrate frontalmente ed hanno preso fuoco. Grazie all’intervento di un Vigile del Fuoco fuori servizio che passava dal luogo dell’incidente, le persone ferite rimaste all’interno delle autovetture, sono state estratte prima di essere investite dalle fiamme. Le persone ferite sono quattro e sono state affidate alle cure del 118.

– Foto ufficio stampa VVF –

(ITALPRESS)