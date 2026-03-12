PALERMO (ITALPRESS) – Km Malta Airlines annuncia il lancio del nuovo collegamento diretto tra Malta e Palermo, rafforzando ulteriormente la connettività tra Malta e la Sicilia come parte del programma estivo 2026 della compagnia di bandiera maltese. La nuova tratta opererà dal 30 maggio tre volte a settimana (martedì, mercoledì e sabato), offrendo ai clienti opzioni di viaggio diretto tra l’aeroporto internazionale di Malta e l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino.

“Siamo lieti di presentare Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 – dice David Curmi, presidente di Km Malta Airlines – Al momento, Palermo non è servita da voli diretti da Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni disponibili per i viaggiatori maltesi, creando allo stesso tempo ulteriori opportunità per attirare visitatori in entrata a Malta. La Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici – conclude Curmi – e siamo fiduciosi che questo collegamento rafforzerà ulteriormente la connettività tra le due Isole”.

I voli sono disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di Km Malta Airlines, agenzie di viaggio e altri canali di vendita autorizzati.

“Accogliamo con grande favore l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Palermo e Malta annunciato da Km Malta Airlines – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino – Si tratta di una rotta importante che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dello scalo aereo palermitano nel Mediterraneo e amplia le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dello scalo e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta – conclude Battisti – in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che Gesap sta portando avanti”.

-Foto ufficio stampa Gesap-

