PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo istituito una commissione che si occupa di composizione negoziata e crisi d’impresa. È un segnale concreto del nostro impegno per le aziende siciliane in difficoltà e per il rilancio del tessuto produttivo regionale, sfruttando appieno le risorse e le opportunità disponibili”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, intervenendo presso la Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo Enna, durante il convegno “La nuova composizione negoziata: una criticità aziendale si trasforma in opportunità di rilancio e la digitalizzazione al servizio delle imprese”.

L’evento è stato organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, in collaborazione con la Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa della Regione Siciliana.

“Parlare oggi di rilancio non è solo necessario, ma strategico – ha aggiunto Tamajo –. La Sicilia è in una fase di forte attrattività e dobbiamo sostenere con ogni mezzo le imprese che attraversano momenti di difficoltà. La composizione negoziata rappresenta una modalità efficace per affrontare tempestivamente la crisi, riducendo costi giudiziari e promuovendo soluzioni concrete e sostenibili, anche grazie all’affiancamento di esperti qualificati”. L’assessore ha sottolineato inoltre l’importanza di un approccio integrato che valorizzi strumenti digitali, accompagnamento tecnico e collaborazione interistituzionale: “La Regione è pronta a fare la sua parte, non solo attraverso norme e incentivi, ma con una visione che mette al centro la competitività delle imprese siciliane”, ha concluso.

– Foto Ufficio stampa Edy Tamajo –

(ITALPRESS)