PALERMO (ITALPRESS) – Un programma di forte originalità sonora animerà i concerti estivi di questa settimana organizzati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana venerdì 25 luglio a Palermo (Piazza Ruggero Settimo), sabato 26 luglio a Bisacquino (Sagrato della Chiesa Madre) e domenica 27 luglio a Ventimiglia di Sicilia (Anfiteatro comunale), con la partecipazione del virtuoso delle nacchere Tomas Martín e la bacchetta del giovane e affermato direttore spagnolo José Luis López-Antón.

Le nacchere sono così protagoniste assolute di un programma sinfonico, grazie alla notorietà conquistata di Tomßs Martín, solista capace di rinnovare profondamente l’approccio a questo strumento tradizionale e di ispirare nuovi repertori. Il concerto si apre con Pasotango della compositrice spagnola María José Cordero, brano recente che unisce il paso doble e il tango in una composizione brillante e ritmicamente avvolgente, composta su richiesta dello stesso Martín. Segue un doppio omaggio a Joaquín Turina, figura centrale del sinfonismo iberico, con due capolavori orchestrali: La procesión del Rocío op. 9, poema sinfonico giovanile ispirato a una festa religiosa andalusa, e le celebri;Danzas fantßsticas op. 22, tre quadri musicali in cui si fondono folklore, letteratura e colori orchestrali di straordinaria raffinatezza. Al centro della serata, le Sonate e Fandango di Padre Antonio Soler, trascritte per nacchere e archi da Flores Chaviano, offrono un dialogo attraverso lo strumento tradizionale tra classicismo tastieristico e danza popolare.

Lo stesso Chaviano firma anche l’arrangiamento delle Cuatro escenas de la Suite española di Isaac Albéniz, in cui i movimenti Castilla, Sevilla, Córdoba e Asturias vengono trasfigurati in una nuova veste timbrica, esaltando il ruolo percussivo e melodico delle nacchere. José Luis López-Antón, tra i più promettenti direttori spagnoli della nuova generazione, guida l’Orchestra in questo viaggio attraverso la Spagna sonora, con un repertorio raro che unisce memoria, danza e modernità. La programmazione estiva della FOSS prosegue l’1 agosto in piazza Ruggiero Settimo a Palermo, e il 2 agosto a Chiusa Sclafani con Arkady Shilkloper solista al corno delle Alpi e Attilio Tomasello sul podio.

– foto ufficio stampa Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –

(ITALPRESS).