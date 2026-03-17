MESSINA (ITALPRESS) – Grave serie di incidenti stradali nel comprensorio di Milazzo, dove nelle ultime ore i Vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati in due distinti interventi di soccorso tecnico. Il primo episodio si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, all’altezza del ponte di San Pier Niceto, per un incidente autonomo. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Milazzo con autopompa serbatoio (APS) e mezzo Ranger, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area. Il conducente è rimasto illeso.

Più grave quanto accaduto questa mattina, intorno alle 8:45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina, dove si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra auto, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale risulta completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e l’evacuazione delle persone coinvolte all’interno del tunnel. I Vigili del fuoco stanno operando con numerose squadre per liberare i veicoli, assistere gli occupanti e mettere in sicurezza i mezzi, in un contesto particolarmente complesso per gli spazi ridotti della galleria. Sul posto sono presenti anche le forze di Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, insieme al personale sanitario del 118 per l’assistenza ai feriti.

I veicoli provenienti da Messina e diretti a Palermo vengono deviati con uscita obbligatoria a Villafranca e rientro a Milazzo. Gravi disagi si registrano anche lungo la strada statale 113, dove si sono formate lunghe code e i centri abitati di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora e Venetico risultano fortemente congestionati. L’intervento dei soccorsi è tuttora in corso e si prevedono tempi lunghi per il completo ripristino della viabilità.

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