PALERMO (ITALPRESS) – “Telefonate intimidatorie, lettere minatorie. Tutto rigorosamente anonimo. Il solito vile protocollo di chi vede lesi i propri torbidi interessi a tanti zeri, tutte le volte che la politica – come la magistratura, la classe imprenditoriale, la chiesa, il giornalismo – batte la strada virtuosa della sfida al malaffare, alla connivenza, al criminoso controllo di traffici illeciti. Siamo abituati. E non sorpresi. Ricavandone anzi la ragionevole certezza che si sta andando nella direzione giusta. Quella che scortica incrostazioni ultragenerazionali e spiana superfetazioni a lungo tollerate. Per inedia, incapacità, collusione, convenienza”. Così nel suo editoriale il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, all’indomani delle minacce di morte al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Quanto piace ai vecchi baroni delle discariche – sterminato e redditizio indotto compreso – l’agognato arrivo dei termovalorizzatori? Poco, anzi nulla – scrive Romano –. L’immondizia oggi è un affare. E non solo quello lecito dei paesi di mezza Europa che ricevono pacchi di milioni di euro dalla Sicilia, caricati sui camion insieme alla spazzatura da smaltire nei loro impianti ultramoderni per trasformarla in energia. Dunque in risorsa. Mentre qui le discariche si chiudono all’ennesimo straripamento e si riaprono al primo compromesso emergenziale. Con buona pace dei fondamentalisti dell’ambiente che – con qualche lodevole eccezione – continuano a sventolare lo sbrindellato vessillo della differenziata a monte e intanto voltano le spalle indifferenti a troppe bombe ecologiche. Come quella Bellolampo che grava su Palermo come il macigno sulle spalle di Atlante. E i sinistri scricchiolii non mancano. E il crack? Serve davvero dilungarsi sui fastidi che può creare ai mammasantissima dello spaccio una legislazione apposita contro la dilagante diffusione di questa droga a basso costo e facile reperimento, soprattutto fra i giovanissimi? Rifiuti e droga, temi molto sensibili. Il solito protocollo della difesa criminale è attivato. Ma è metodologia sterile e stantia. Uno sgamatissimo autogol. E Schifani, politico di lungo corso e pochi interessi, lo sa bene. Vada avanti. Ora più che mai”, conclude il direttore Marco Romano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).