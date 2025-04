CATANIA (ITALPRESS) – Gli operatori del 118 intervenuti nella tarda serata di ieri a San Gregorio di Catania in occasione di un omicidio e un ferimento sono stati aggrediti verbalmente e l’ambulanza è stata danneggiata.

Lo rende noto il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolineando: “Con profondo rammarico ho appreso dell’ennesimo atto di violenza nei confronti dei nostri operatori. Un fenomeno purtroppo ricorrente che suscita forte preoccupazione e indignazione. Appreso dell’iniziativa promossa da un’associazione di categoria ho deciso di recarmi giovedì 1° maggio dalle ore 10 presso alcune postazioni del 118 per incontrare i nostri autisti-soccorritori e portargli solidarietà e sostegno. Sarò al loro fianco, come sempre, nel segno del rispetto e della gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno con coraggio e dedizione”.

L’ambulanza MSA (cioè di soccorso avanzato) aveva a bordo un soccorritore della Seus, un medico e un infermiere. È giunta sul posto in circa 14 minuti, tuttavia numerosi presenti hanno ugualmente puntato l’indice contro un presunto ritardo, aggredendo verbalmente i componenti dell’equipaggio. Inoltre è stato danneggiato uno dei lunotti posteriori dell’ambulanza e per questo vandalismo è stata sporta denuncia contro ignoti.

– Foto Ufficio stampa Seus –

(ITALPRESS)