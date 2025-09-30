ROMA (ITALPRESS) – “Contro il Ponte la sinistra sta facendo di tutto, io penso sia un simbolo di sviluppo, di crescita, soprattutto di speranza per i giovani, farò di tutto perché dopo due mila anni e decenni di promosse il ponte sullo stretto diventi realtà, e la Calabria sarà all’attenzione di tutto il mondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo alla manifestazione per Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidente della Regione Calabria.

“Il Ponte sarà una grande operazione contro la ndrangheta e mafia – ha aggiunto Salvini – entro i primi di novembre, aspettiamo l’ok della Corte dei Conti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i soldi ci sono, e l’anno 2025 sarà ricordato come l’anno dell’apertura dei cantieri del ponte sullo stretto”, ha concluso.

