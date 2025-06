MESSINA (ITALPRESS) – “E’ prevista in estate l’apertura dei cantieri del ponte”. Così il vice premier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, al termine di un incontro, in prefettura a Messina, con autorità, istituzioni, associazioni e sindacati.

“Credo nei siciliani, nei giovani, negli imprenditori, negli ingegneri; ci sono ingegneri siciliani che fanno miracoli nel mondo – aggiunge Salvini -. Capisco i dubbi, gli scetticismi, di chi da un secolo si sente dire ‘ci siamo’ ma siamo davvero all’ultimo passaggio. Manca l’approvazione del Cipes del progetto definitivo e poi si parte”.

“Obiettivo dell’incontro di stamattina con le istituzioni che indagano – spiega il vicepremier – è di prevenire qualsiasi infiltrazione mafiosa, perchè ogni euro dei cittadini deve finire nelle tasche dei lavoratori e delle imprese sane. Le categorie produttive, le università, i sindacati, le associazioni, gli artigiani si sono detti entusiasti, concordi, pronti a partire, perchè Messina si sta svuotando di migliaia di persone ogni anno e quindi vogliamo fare l’esatto contrario, riportare qui giovani, laureati, imprenditori, artigiani, agricoltori, lavoratori”.

“Sarà un’opera importante, non mancheranno le difficoltà, ma ci siamo. Da ministro sono orgoglioso di poter unire la Sicilia all’Italia al resto d’Europa”, sottolinea Salvini. “Stiamo lavorando tutti con la stessa maglia della stessa squadra e con lo stesso obiettivo per avere il massimo dei controlli antimafia anche superando in senso restrittivo e severo l’attuale codice antimafia, abbassando le soglie verificando anche col badge di cantiere chi entra, i subappalti, il movimento terra, i rifiuti, i trasporti, le mense, i servizi, insomma, ognuno nel suo ambito abbiamo l’interesse che questa opera unica al mondo non soffra di infiltrazioni”, puntualizza il ministro, evidenziando che “il dialogo con le amministrazioni locali è positivo e costante, sia a Messina sia a Reggio Calabria”.

“Vogliamo aumentare i controlli – aggiunge – ci sono contatti in corso con il ministero dell’Interno che se ne fa carico perchè vogliamo aiutare le prefetture a fare ancora di più rispetto al gran lavoro che già fanno, perchè l’obiettivo è cercare di prevenire qualsiasi tipo di malaffare e quindi sono convinto che in conversione del decreto, in pieno accordo col Quirinale, si potenzieranno al massimo i controlli che sono già in corso”.

“Sto seguendo opere pubbliche da Nord a Sud che ovviamente durante la lavorazione comportano dei disagi – prosegue Salvini -. Quando chiuderanno i cantieri per Messina sarà una rivoluzione, sarà un rinascimento. Con le istituzioni locali stiamo facendo e faremo il massimo per ridurre al minimo l’impatto, mentre con l’impresa stiamo lavorando perchè vengano rispettati mese per mese tutti gli impegni presi”.

Poi, conclude: “Ho chiesto che si garantiscano tutte le manifestazioni di dissenso e contrarie perchè siamo in democrazia, basta che non sfocino nel caos come a marzo, perchè quando dal dissenso devasti, deturpi, imbratti, aggredisci, quella non è una manifestazione, quella è criminalità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)