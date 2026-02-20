MESSINA (LA4NEWS/ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è arrivato a Santa Teresa di Riva per la consegna dei lavori delle opere di protezione del litorale jonico della provincia di Messina, appaltati dalla Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico guidata dallo stesso governatore.

Schifani ha sorvolato prima il tratto di costa jonica interessato dal maltempo per verificare la situazione dei luoghi dall’alto. A seguire, il presidente si trasferirà in prefettura a Messina per incontrare i sindaci dei Comuni della zona jonica. Schifani è accompagnato dal dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina e dal responsabile del coordinamento delle attività per l’emergenza, Duilio Alongi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).