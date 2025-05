NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Sono felice che ogni volta che Antonio Tajani viene in Sicilia trova un partito in grande salute, un partito unito, forte, che alle ultime Provinciali è stato il primo partito in Sicilia che ha eletto 23 consiglieri provinciali su 80 e da soli senza quel sostegno di altre aree moderate alle quali comunque continuiamo a guardare perché è sbagliato non continuare a guardare a quell’area moderata che ha contribuito all’Europee a darci una mano”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a una iniziativa del partito a Noto. “Cosa ci cosa è cambiato, Antonio rispetto all’ultima volta che ci siamo visti? Che Standard and Poor’s ci ha aumentato l’outlook. Oggi è BBB+ – ha aggiunto Schifani -. Siamo stati premiati perché abbiamo i conti in ordine”.

