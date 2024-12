CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Tre persone sono state arrestate dai finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta nel corso di un’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, che ha portato al sequestro di oltre 2,5 chili di cocaina.

In seguito a pregresse attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga e grazie ad alcune segnalazioni provenienti da cittadini circa la sicurezza nel quartiere “Albani Roccella” di Gela, le Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un 43enne gelese, trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per oltre 2 chili. Dopo l’ispezione dell’auto in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, i finanzieri hanno esteso il controllo a un secondo indagato, che metteva a disposizione il proprio appartamento per il taglio ed il confezionamento della droga destinata allo spaccio, rinvenendo e sequestrando un revolver calibro 38 Smith & Wesson illecitamente detenuto, crack e cocaina per ulteriori 300 grammi.

I controlli sono stati estesi anche a un’altra abitazione, dove è stata constatata l’illecita detenzione da parte di un terzo indagato già sottoposto agli arresti domiciliari, di ulteriori dosi di cocaina e hashish per circa 20 grammi.

Per le tre persone è scattato l’arresto in flagranza: due sono finiti in carcere a Gela ed il terzo agli arresti domiciliari.

Gli investigatori hanno, inoltre, sequestrato circa 40 mila euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Indagini sono in corso per individuare eventuali complici.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).