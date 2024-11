PALERMO (ITALPRESS) – Il maestro Marco Betta è stato indicato all’unanimità dai cinque consiglieri – l’avvocato Federico Ferina, il docente e avvocato Daniele Anselmo, il direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino, l’imprenditrice Marcella Cannariato e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – a ricoprire la carica di Sovrintendente del Teatro Massimo per il prossimo quinquennio.

Il Consiglio di indirizzo, si legge in una nota del Teatro Massimo, “ha affrontato i punti all’ordine del giorno, ha esaminato i curricula presentati e ha votato all’unanimità la nomina del maestro Marco Betta come sovrintendente, da proporre al Ministro dei Beni Culturali, confermando l’apprezzamento per l’attività svolta nel suo precedente mandato”.

Adesso il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dovrà ratificare la sua nomina. Il maestro Betta è stato pertanto riconfermato per un nuovo mandato.

