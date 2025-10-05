COMISO (RAGUSA) (ITALPRESS) – Due squadre dei vigili del Fuoco, inviate dal distaccamento di Vittoria e da quello aeroportuale di Comiso, (la notte l’aeroporto rimane chiuso, ndr) con a seguito un’autobotte inviata dalla sede centrale di Ragusa, sono intervenute a Pedalino, frazione del comune di Comiso. In via Luigi Capuana, un incendio coinvolgeva due autovetture con impianto a gas, una Fiat Punto a metano, e una Omoda 5 alimentata a Gpl.

L’incendio si sviluppava in adiacenza al prospetto di una abitazione nella quale vive una coppia, che a causa delle fiamme era impossibilitata ad uscire di casa dove si propagava il fumo dell’incendio. Utilizzando una scala i vigili del fuoco hanno raggiunto la coppia dall’esterno entrando in casa dal balcone, per poi farli spostare in terrazzo, zona più sicura al riparo da fumi tossici. L’incendio, ha gravemente danneggiato le auto, il prospetto della casa adiacente, la linea elettrica dell’Enel. Sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare assistenza sanitaria ai due coniugi che presentavano sintomi da intossicazione da fumo, per gli stessi non è stato necessario il ricovero il ricovero ospedaliero. Sul posto intervenute pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Le cause dell’incendio sono tuttora in via di accertamento.

foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).