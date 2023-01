CANALE 5

La Sicilia, come molto spesso accade, protagonista a “C’è Posta per Te”, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Al centro una coppia di Noto, con Valentina, una moglie che arriva negli studi televisivi per cercare il perdono. E’ successo che il marito ha scoperto che chattava con un altro uomo. Non è mai passata alle vie di fatto, ma la cosa è stata presa da lui come un vero e proprio tradimento, e così se ne è andato di casa lasciandola.

La storia

A rivolgersi a Maria De Filippi in un tentativo di far pace è dunque lei. Si sono conosciuti giovanissimi, subito fidanzati, poi sposati, figli. Valentina descrive in questi termini il marito: “è un uomo all’antica ed è convinto che la donna quando si sposa deve essere moglie e madre, punto”.

Per questo, secondo quanto detto dalla donna in studio, l’uomo non apprezzava che la moglie volesse studiare e laurearsi, lavorare o uscire con le amiche o con la madre.

La chat con un altro uomo

Il mancato appoggio alla sua voglia di autonomia è la spiegazione che la donna si dà per aver iniziato a chattare con un altro uomo.

“Con quella persona ci parlavo, mi faceva stare bene, ma non ho mai scritto che volevo abbandonare te o la nostra famiglia” dice Valentina al marito Corrado, arrivato in studio da Noto per scoprire chi lo aveva mandato a chiamare.

Lui è rigido, gelido, fermissimo sulla sua posizione di uomo ferito nell’orgoglio. Eppure, racconta la moglie che, da due mesi, i due hanno ricominciato a vedersi, e che tutte le sere lui torna a casa a trovare i figli e poi finisce ad avere rapporti con lei, che non vuole a questo punto più essere l’amante del marito, ma riconquistarlo come moglie.

Lui nega di averle negato l’appoggio nei suoi progetti di studio e di lavoro, e taglia corto: “Quando ho scoperto determinate situazioni mi ha fatto male. Sono un ottimo padre e un buon marito. I miei genitori hanno fatto 50 anni di matrimonio, una cosa sempre più difficile al giorno d’oggi. Quando ci sono dei problemi bisogna mettersi a tavolino e parlarne” dice ragionevolmente Corrado che però poco dopo, quando la conduttrice prova a fargli dire che, se tutte le sere torna dalla moglie un motivo ci sarà alludendo a un possibile sentimento non ancora del tutto spento, fa capire che il motivo è ‘fisico’. Corrado rimane irremovibile, la busta si chiude. Un si vedrà lascia aperta la speranza, ma per ora niente da fare.