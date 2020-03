Gli agenti della polizia municipale di Siracusa hanno denunciato un ciclista sorpreso a passeggiare in sella alla sua bicicletta nell’area della pista ciclabile.

Questo spazio era stato chiuso con ordinanza del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dopo che, domenica scorsa, si erano registrati degli assembramenti di persone, tra podisti e famiglie con bambini.

“E come lui tanti altri, ovviamente – spiega il sindaco di Siracusa Francesco Italia- tutti denunciati, che rovinano in modo egoistico il sacrificio della stragrande maggioranza dei siracusani che rimangono a casa e rispettano le misure anti contagio. Basta leggerezze, non possiamo più accettarlo, ne va di mezzo la vita di uomini e donne della nostra città. Grazie all’egregio lavoro svolto dalla Polizia municipale e dalle forze dell’ordine con centinaia di controlli su tutto il territorio comunale”.

Sono ormai tanti i casi a Siracusa di persone che violano il decreto io resto a casa. Proprio ieri è stata denunciata una madre che era andata a fare una passeggiata insieme al figlio.