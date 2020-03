Umberto I

Sono risultate positive al Covid-19 4 persone, tra medici ed infermieri dell’ospedale Umberto I di Siracusa. La loro infezione sarebbe legata a quella del medico del reparto di Cardiologia , come emerso dall’esito dei tamponi effettuato nei giorni scorsi. Tutti quanti sono stati posti in quarantena così come prevedono i protocolli sanitari. A questo punto, la maglia dei controlli sarà estesa ad una cerchia più larga, non solo ai familiari dei nuovi positivi al coronavirus ma anche ai conoscenti con cui nei giorni scorsi sono entrati in contatto. Si sta, insomma, provando a creare un cordone di sicurezza per verificare se il Covid-19 ha iniziato la corsa verso altre persone.

Non si conoscono ancora le condizioni dei nuovi pazienti, si attende che l’Asp faccia un bollettino, di certo, per quanto concerne il primo caso, quello del medico di Cardiologia l’azienda spiegò che “era asintomatico”. E proprio in relazione alla scoperta della positività l’Asp precisò che “nel reparto dove opera il medico sono stati intrapresi tutti i protocolli previsti per i pazienti ed al momento sono sospesi nuovi ricoveri pur rimanendo attivo un percorso di garanzia per le urgenze”.