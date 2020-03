Ospedale Muscatello

“Nessuna promiscuità tra i malati oncologici ed il reparto Covid non gravi”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Lucio Ficarra che rassicura i volontari dell’Ail, associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, dopo le preoccupazioni espresse dai pazienti ricoverati nel reparto di Oncologia dell’ospedale Muscatello di Augusta per la vicinanza del reparto dedicato alle persone affette da coronavirus.

“Si rassicura l’Ail che il percorso previsto per l’ospedale Muscatello di Augusta nell’ambito del Piano Covid aziendale, con l’individuazione – dice il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Lucio Ficarra – del reparto di Chirurgia dedicato in questa fase di emergenza a pazienti covid non gravi, con la stessa logica degli altri ospedali della provincia non avrà alcuna promiscuità con altri reparti considerato che il direttore sanitario Anselmo Madeddu assieme ai coordinatori del programma per il Covid Center di Augusta Rosario Di Lorenzo e Roberto Risicato hanno previsto percorsi dedicati e separati”.

.