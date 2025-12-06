Il gup del Tribunale di Siracusa ha assolto don Salvatore Cunsolo, già cappellano militare e oggi in pensione, dalle accuse di violenza sessuale su un minore. La sentenza, emessa nell’ambito del giudizio abbreviato, chiude un procedimento avviato nel 2021.
I fatti
La denuncia risale infatti a marzo di quell’anno, quando un giovane si era presentato alla polizia sostenendo di essere stato vittima di abusi iniziati nel 2010, all’età di nove anni, e proseguiti fino alla maggiore età. All’epoca dei fatti denunciati, il ragazzo frequentava una parrocchia di Francofonte, mentre il sacerdote svolgeva servizio come cappellano militare a Catania.
Pm per assoluzione
Durante la requisitoria, la Procura aveva già richiesto l’assoluzione, evidenziando le numerose incongruenze presenti nei racconti del denunciante e giudicando la ricostruzione dei fatti non sufficientemente coerente da sostenere l’accusa.
Sacerdote in pensione
Il giudice ha dunque disposto l’assoluzione con formula piena, sancendo che “il fatto non sussiste”. Don Cunsolo, che fa riferimento all’Eparchia di Piana degli Albanesi, esce così definitivamente dal procedimento penale a suo carico.
Commenta con Facebook