In contrada Arenella

I carabinieri di Siracusa hanno posto sotto sequestro una villetta in contrada Arenella, zona balneare a sud del capoluogo, per abuso edilizio. La struttura, trasformata in una casa vacanze, è di proprietà di una società immobiliare, la cui rappresentante legale è stata denunciata per avere realizzato opere senza alcuna autorizzazione.

L’indagine è stata aperta dopo una segnalazione all’Ufficio tecnico del Comune in merito ad alcuni interventi che sembravano non convincere molto e così i tecnici del Municipio si sono recati insieme ai militari della stazione di Cassibile per compiere un sopralluogo e verificare se quella soffiata avesse un fondamento. Dalle informazioni fornite dalle forze dell’ordine, sarebbero stati realizzati interventi abusivi.

“In particolare i carabinieri unitamente a personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Siracusa, hanno constatato che in una villetta della zona Arenella erano stati realizzati dei lavori di ampliamento della volumetria attraverso la chiusura delle verande e dei balconi, senza le necessarie autorizzazioni” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa. Le indagini proseguiranno, infatti gli inquirenti intendono accertare se altre villette hanno subito modifiche senza autorizzazioni.