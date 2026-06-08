E’ in gravi condizioni un uomo di 47 anni è rimasto ferito in un accoltellamento avvenuto ieri mattina nel centro di Francofonte, nel Siracusano. L’episodio è avvenuto in via Roma, a pochi passi da una gelateria molto frequentata, in una zona centrale del paese. La vittima, con precedenti per droga, è stata raggiunta da diversi fendenti all’addome e in altre parti del corpo. Soccorso e trasportato in ospedale, è tuttora ricoverato in condizioni giudicate serie dai medici.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’aggressione sarebbe maturata al culmine di una violenta lite scoppiata all’interno di una piccola abitazione al piano terra. A colpire il quarantasettenne sarebbe stato un anziano residente del luogo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti All’origine del contrasto vi sarebbero tensioni e dissapori che, stando agli accertamenti in corso, andavano avanti da tempo.

La lite

Gli inquirenti stanno verificando il contesto nel quale si è sviluppato l’alterco, compresi alcuni aspetti legati alla presenza nell’immobile della compagna della vittima, una donna di circa trent’anni, con cui, stando ad alcune testimonianze, avrebbe avuto una relazione con l’anziano dai contorni però poco chiari. Nel corso della discussione sarebbe comparso un coltello e l’anziano avrebbe sferrato più colpi, facendo crollare a terra il quarantasettenne in una pozza di sangue.

Le indagini

L’allarme è stato lanciato da alcuni presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Francofonte e gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.