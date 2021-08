denuncia di due consiglieri comunali

Un altro Comune del Siracusano alle prese con il problema dell’acqua

A Portopalo di Capo Passero dai rubinetti esce acqua salata

Presentato un esposto da due consiglieri comunali

Dopo il caso di Avola, un altro Comune del Siracusano è alle prese con la qualità dell’acqua. A Portopalo, dopo un esposto presentato dai consiglieri comunali, Corrado Lentinello e Rachele Rocca, il sindaco ha firmato un’ordinanza che decreta la non potabilità dell’acqua. Un provvedimento che, di fatto, blocca il consumo idrico, costringendo i residenti a fare incetta di acqua minerale.

L’esposto alla Finanza

Nella denuncia, presentata alla Guardia di finanza ed ai vertici dell’Asp, è anche indicato il possibile problema, riconducibile ad un pozzo privato in contrada Carrubbella, di cui si serve il Comune per l’approvvigionamento idrico, “che eroga acqua con un indice di salinità elevatissimo”.

Le accuse

Secondo quanto emerge nell’esposto, “la gravità della circostanza è dettata dal fatto – si legge nell’esposto presentato dai due consiglieri Lentinello e Rocca – che tale pozzo pare sia privo di autorizzazione sanitaria secondo la norma vigente. Una circostanza che, se risultante veritiera, risulta parecchio grave “.

La manifestazione

Nei giorni scorsi, a Portopalo è stata organizzata una manifestazione per protestare contro l’amministrazione comunale in relazione alla vicenda dell’acqua salata. I consiglieri comunali hanno sollecitato il sindaco a risolvere il problema, peraltro lo stesso primo cittadino, Gaetano Montoneri, ha fatto sapere che dall’esame dei campioni di acqua non risultano presenze batteriologiche. Insomma, non ci sarebbero pericoli per la popolazione, di certo, però, non si può consumare acqua salata.

I disagi a Portopalo

I disagi maggiori ce l’hanno le famiglie, specialmente chi ha bambini ed anziani, per non parlare dei malati, di Covid19 o di altre patologie. L’altra categoria fortemente penalizzata è quella dei commercianti, in particolare i titolari di bar, ristoranti e pizzerie, che, per poter servire la clientela, sono costretti a fare scorte di acqua, acquistandole nei supermercati. In questo modo, i costi sono raddoppiati per gli esercenti che non hanno idea quanto questa situazione durerà.