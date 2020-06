La storia

E’ ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Di Maria di Avola da 145 giorni Carmen Grande, 41 anni, affetta paralisi cerebrale infantile. L’Asp di Siracusa, dopo le battaglie della famiglia che ha perfino scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere le cure domiciliari, ha deciso di disporle.

“Le difficoltà iniziali per l’organizzazione dell’assistenza domiciliare della giovane – si legge in una nota dell’Asp Siracusa – sono state superate con un provvedimento del direttore del distretto sanitario di Noto Giuseppe Consiglio del 16 giugno scorso per l’affidamento dell’incarico assistenziale ad una cooperativa specializzata che ha già preso contatti operativi con il direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Avola. E’ stata avviata ieri la procedura di dimissione dal reparto con l’organizzazione della assistenza domiciliare per il trasferimento protetto della giovane, nei prossimi giorni, con la presa in carico a domicilio”. La famiglia, oltre a rivolgersi al Capo dello Stato, aveva sollecitato il presidente della regione Nello Musumeci, l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza, ed il prefetto di Siracusa.