indagine a noto

E’ finito nei guai il proprietario di un appartamento, situato nella zona del lido di Noto, per avere affittato l’immobile ad due migranti, entrambi originari del Gambia, entrambi irregolari, di cui uno destinatario di un provvedimento di espulsione. Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno sanzionato l’uomo che non avrebbe saputo fornire molte giustificazioni.

“I due extracomunitari dimoravano in un immobile, affittato loro da un netino, che aveva ospitato i due gambiani, pur consapevole della condizione di irregolarità sul territorio italiano degli stessi, senza adempiere all’obbligo di

comunicazione entro le 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Nei giorni scorsi, gli agenti di polizia di Augusta hanno eseguito 201 respingimenti nei confronti di altrettanti stranieri che si trovavano a bordo della nave per la quarantena Suprema ormeggiata al porto di Augusta. Nel complesso, sono 861 gli stranieri ma per 381 di loro si è chiuso il periodo di isolamento: quei 201, destinatari della misura emesso dal questore di Siracusa, Gabrielle Ioppolo, sono cosiddetti migranti economici. 134 di loro saranno rimpatriati, per gli altri 67 è stato adottato il provvedimento di lasciare il territorio nazionale.

Gli agenti di Noto, per prevenire furti nelle abitazioni, hanno passato al setaccio i quartieri di Agliastrello, Mannarazze, Macchina del Ghiaccio, Crocifisso e nelle aree periferiche costiere e collinari. Le verifiche si sono estese anche alle zone balneari, tra cui al lido di Noto e di Eloro.

Nel complesso sono state identificate 81 persone, controllati 45 veicoli, elevate 10 sanzioni al codice della strada ed eseguite 6 perquisizioni. Sono stati controllati anche 18 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale.

A tal proposito, una minore di 17 anni è stata segnalata all’autorità amministrativa per uso personale di marijuana.