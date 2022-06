Aggressione nel carcere di Siracusa, detenuto picchia agente penitenziario

Gaetano Scariolo di

11/06/2022

Nuova aggressione nel carcere di Siracusa con un agente di Polizia penitenziaria picchiato da un detenuto.

L’aggressione

A darne notizia è il segretario nazionale di Polizia giustizia, Francesco Davide Scaduto per il quale un poliziotto dopo aver negato ad un ospite della struttura di sostare in una zona dove non era consentito, è stato prima coperto di insulti e poi preso a calci e pugni. E’ stato soccorso dai colleghi ed è stato necessario il trasferimento al Pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

La denuncia

“Non si tratta più di semplici aggressioni, tali comportamenti sono una grave offesa all’istituzione della nostra Repubblica, che i detenuti sembra oramai non riconoscono più come inviolabile; le aggressioni e gli oltraggi alla divisa dei poliziotti penitenziari pare non sia più un interesse da tutelare o da salvaguardare” spiega il segretario nazionale di Polizia giustizia, Francesco Davide Scaduto.

“Inasprire misure contro le violenze”

“L’auspicio di questa segreteria nazionale è che ci siano interventi – dice il segretario nazionale di Polizia giustizia, Francesco Davide Scaduto – governativi più incisivi per inasprire le sanzioni al fine di ritornare a gestire i nostri penitenziari in piena sicurezza; si spera altresì che i nostri poliziotti non debbano temere di essere ricoverati in ospedale a fine turno, piuttosto che tornare dalle proprie famiglie illesi”

“Si esprime tutta la nostra solidarietà al collega aggredito e a tutti i colleghi in servizio presso l’istituto penitenziario di Siracusa dove le condizioni lavorative sono tra le più difficili della regione” conclude il segretario nazionale di Polizia giustizia, Francesco Davide Scaduto.

Aggressioni al Pagliarelli di Palermo

Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nelle ore scorse al carcere Pagliarelli. Un detenuto si è scagliato con violenza verso un brigadiere e un agente che sono rimasti feriti.

Il brigadiere ha riportato una frattura al volto è una prognosi di 7 giorni, l’appuntato ha una prognosi di 3 giorni. Sono stati portati all’ospedale Civico di Palermo.