avviata un'indagine

Nuova aggressione nel carcere di Augusta dove tre agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti feriti. Secondo fonti sindacali, nella giornata di ieri era previsto un controllo in una sezione: le celle sarebbero dovute essere perquisite ma i detenuti avrebbero fatto ostruzionismo.

Agenti aggrediti

Ad avere la peggio sarebbero stati 3 agenti, uno in particolare avrebbe subito delle contusioni ma la circostanza che i detenuti si siano opposti alla verifica lascia qualche sospetto. Nelle settimane scorse, gli stessi agenti hanno rinvenuto 4 smartphone, un micro telefonino, diverse schede telefoniche e droga a disposizione di detenuti della sezione di alta sicurezza.

Altri episodi di violenza

All’inizio dell’anno, sempre nel carcere di Augusta vi fu un’aggressione ai danni di un sovrintendente e due assistenti della Polizia penitenziaria costrette a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale di Augusta per essere curate.

Nervi tesi tra direzione e sindacati

Nel penitenziario, ci sono altri problemi, come i rapporti tesi tra la direzione ed i sindacati che contestano una organizzazione del lavoro penalizzante per gli agenti della Polizia penitenziaria.

Impiego del personale

“La direzione impiega circa il 45% del personale nei posti di servizio ad incarico fisso, relegando in secondo piano i

posti di servizio a turno, in aperta e gravissima violazione della legge, con grave nocumento per la salute del personale che deve sopperire ad accorpamenti di posti di servizio con carichi di lavoro anormali e psicologicamente debilitanti”.

Inoltre, per i sindacati. la direzione compie violazione “nel voler applicare tassativamente l’orario di lavoro notturno ad otto ore invece che 6 ore così come proposto dalla maggioranza assoluta delle organizzazioni sindacali”.

Aggressione a Siracusa

Nel febbraio scorso, nel carcere di Siracusa, in contrada Cavadonna, alla periferia sud della città, un detenuto ha colpito il comandante di reparto e un addetto alla vigilanza.