il provveditore di sicilia ha scritto al direttore del penitenziario

Si allarga il focolaio nel carcere di Augusta e secondo quanto sostenuto dal Sippe, un sindacato di Polizia penitenziaria, ci sono altri 19 positivi, che si aggiungono ai 27 detenuti contagiati.

Focolaio in carcere

Una situazione difficile, sotto l’aspetto sanitario, ormai il contagio sta dilagando ed il sindacato, con il dirigente nazionale, Sebastiano Bongiovanni, che, nei giorni scorsi, quando sono esplosi i primi casi di Covid19, ha scritto sia al Provveditore dell’amministrazione penitenziaria sia al direttore del carcere .

Il Sippe: tamponi per il personale

E’ stata inoltrata la richiesta di eseguire i tamponi su tutto il personale, allo scopo di provare a tracciare il contagio. Il Provveditore ha chiesto chiarimenti all’amministrazione del penitenziario di Augusta sulla situazione.

Le visite con il Green pass

Prima del 10 gennaio, le visite nelle strutture carcerarie erano “libere”. Adesso, serve il Green pass. Come sottolineato dall’Uilpa, altro sindacato di Polizia penitenziaria, “non servirà ad “arginare lo tsunami di contagi nelle carceri” .

Il pressing dei sindacati

“La forte e incessante azione di pressing della nostra organizzazione sindacale – dice il sindacato – unitamente a quella del Capo dipartimento presidente Petralia, e alla Direzione Generale dei Detenuti del DAP – ha portato all’emanazione del decreto legge del 7 gennaio 2002, che impone la presentazione dal giorno 20 gennaio estende della certificazione verde da covid-19 anche per chi deve effettuare colloqui visivi all’interno delle carceri per adulti, e per minori”.

Critiche al Governo

“È il primo timido segnale del Governo Draghi e della Ministra Cartabia perché- chiosano dalla Segreteria Regionale della Uil di settore – è incomprensibile che un cittadino per poter prendersi un caffè all’aperto ha bisogno del green pass rinforzato, e poi lo stesso che entra in carcere (a parte i lavoratori che sono stati i prima a essere obbligati a vaccinarsi pena multe e sospensioni dal servizio), può presentarsi con il green pass base”