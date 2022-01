allarme dei sindacati

Continua a salire il numero dei contagiati da Covid19 nel carcere di Augusta. Dopo i 4 di ieri, tre detenuti ed un agente di Polizia penitenziaria, sono risultati positivi al tampone altri 13 detenuti, il che complica la situazione sanitaria all’interno della struttura. Si attende l’esito di altri test anche sulla Polizia penitenziaria ma è abbastanza probabile che il contagio si propagherà ancora.

“Ingressi senza Green pass” dice il Sippe

Secondo quanto sostenuto dal dirigente nazionale del Sippe Sebastiano Bongiovanni, tra le possibili cause del contagio ci sono le visite ai detenuti, che, fino a qualche giorno fa “erano possibili senza alcuna certificazione, senza Green pass insomma” sostiene Bongiovanni. “Ora le cose sono cambiate – aggiunge Bongiovanni – ma ormai i buoi sono scappati, per cui occorre prendere ogni precauzione per provare a contenere il contagio”.

Da ieri visite con il certificato verde

Da ieri anche per far visita ai parenti carcerati servirà esibire il green pass. Un provvedimento che, però, non servirà ad “arginare lo tsunami di contagi nelle carceri” come sottolinea la segreteria generale della sigla Uilpa Polizia penitenziaria Sicilia.

Pressing dei sindacati

“La forte e incessante azione di pressing della nostra organizzazione sindacale – dice il sindacato – unitamente a quella del Capo dipartimento presidente Petralia, e alla Direzione generale dei detenuti del DAP – ha portato all’emanazione del decreto legge del 7 gennaio 2002, che impone la presentazione dal giorno 20 gennaio estende della certificazione verde da covid-19 anche per chi deve effettuare colloqui visivi all’interno delle carceri per adulti, e per minori”.

“È il primo timido segnale del Governo Draghi e della ministra Cartabia perché- chiosano dalla segreteria regionale della Uil di settore – è incomprensibile che un cittadino per poter prendersi un caffè all’aperto ha bisogno del green pass rinforzato, e poi lo stesso che entra in carcere (a parte i lavoratori che sono stati i prima a essere obbligati a vaccinarsi pena multe e sospensioni dal servizio), può presentarsi con il green pass base”.