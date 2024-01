è accaduto a siracusa

Un medico del 118 è stato aggredito dai familiari di un paziente che era stato appena trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe rimediato alcuni giorni di prognosi per via delle botte ricevute: “dal racconto di alcuni testimoni, il medico è stato aggredito da almeno due persone che, senza comprenderne ancora il motivo, hanno perso il controllo ma questa situazione non è più tollerabile” racconta a BlogSicilia, Renzo Spada, segretario della FSI-USAE Siracusa.

L’intervento del 118

La vicenda è accaduta nella giornata di ieri quando al centralino è arrivata una richiesta di intervento del 118 in un appartamento in via Giarre, nel rione popolare di Santa Panagia. Un uomo sembrava essere in gravi condizioni e l’atmosfera in quell’abitazione sarebbe stata molto pesante, evidentemente i familiari, temendo per l’incolumità del congiunto, avrebbero manifestato un certo nervosismo, abbastanza percepito dal personale del 118.

L’arrivo al Pronto soccorso

Fatto sta che il paziente è stato caricato sull’ambulanza che ha iniziato la sua corsa verso il Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I e solo dopo l’arrivo del mezzo di soccorso si è verificata l’aggressione ai danni del medico che, forse, avrebbe provato a spiegare il percorso sanitario del paziente ma avrebbe solo rimediato offese, ceffoni e calci. Un agente di polizia è intervenuto per strappare la vittima da quelle persone ed anch’esso è rimasto ferito: lui ed il medico hanno rimediato dei giorni di prognosi.

Alla fine, viste le condizioni del paziente, si è deciso per il trasferimento in un ospedale più attrezzato, a Catania, come spesso capita in queste drammatiche occasioni.

L’allarme del sindacato

“Purtroppo, non si tratta del primo episodio e senza trasformarsi in facili profeti non sarà l’ultimo” commenta, con amarezza, Renzo Spada, segretario della FSI-USAE Siracusa. “Formule magiche per arginare il fenomeno – spiega ancora a BlogSicilia il sindacalista – non ce ne sono, di certo si può provare ad aprire un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, magari con il coordinamento della Prefettura di Siracusa, e trovare delle soluzioni o dei nuovi protocolli”.