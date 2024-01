all'umberto i di siracusa

Da quando è entrata al Pronto soccorso, il 19 gennaio, per un problema respiratorio la sua condizione si è progressivamente aggravata, eppure continua a rimanere lì, in attesa di un intervento e del ricovero in un reparto. La donna, 76 anni, siracusana, durante la sua permanenza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è caduta dal letto, “perché era senza sbarre” commenta la nuora, procurandosi la rottura del femore.

In attesa di un ricovero in un reparto

Un episodio accaduto mercoledì che sta allungando la sofferenza della vittima e e dei suoi familiari, increduli per quanto sta accadendo: non hanno informazioni dettagliate sul percorso sanitario che dovrà affrontare l’anziana ma la situazione fisica e psicologica è sempre più precaria.

La testimonianza

“Ci sentiamo davvero abbandonati – raccontano i parenti della pensionata – attendiamo che la nostra congiunta venga sottoposta all’intervento legato alla rottura del femore ma è estenuante che dal 19 gennaio sia al Pronto soccorso quando dovrebbe stare in un reparto. E’ una condizione molto frustrante per noi, non sappiamo come fare”.

Ha rischiato di cadere ancora

Secondo quanto svelato dalla stessa nuora, la pensionata ha rischiato, ancora una volta, di cadere. “Mia suocera – svela la nuora – stava per scivolare dai piedi del letto, sono riuscita a sventare la caduta e l’ho fatto presente al personale del Pronto soccorso”.

La situazione peggiora

Come se non bastasse, nel corso degli accertamenti sono emerse altre criticità. “Il medico – dice ancora la nuora – nel corso della giornata di ieri ci ha riferito di alcune sofferenze al polmone, per cui non c’è nulla di promettente, in ogni caso, rivendichiamo maggiore rispetto, viste le condizioni sanitarie di mia suocera. Va salvaguardato il diritto del malato, mi auguro che da qui a breve la situazione possa cambiare. Ho deciso di parlare perché altre persone non vivano questa nostra estenuante esperienza”.

Pronto soccorso con pochi medici

La storia della 76enne somiglia a tante altre che sono accadute e purtroppo continueranno ad accadere al Pronto soccorso. Non ci sono medici, nei giorni scorsi l’Asp ha emesso un avviso per il reclutamento di medici fino al 31 dicembre del 2024. Ed ha anche fissato un prezzo: 40 euro l’ora per 8 ore settimanali.