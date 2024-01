sopralluogo dei deputati del m5s

La situazione della sanità nel Siracusano è sempre più da allarme rosso. La penuria di medici al Punto nascita di Avola, prima chiuso e poi riaperto in poche ore, ha causato una rimodulazione dei turni dei pediatri degli ospedali di Siracusa e Lentini e la conseguenza sarebbe stata un aumento del carico di lavoro dei dottori, come denunciato, a microfoni spenti da alcuni interessati, e poi, in modo pubblico da esponenti politici del M5S e del Pd, ed infine dalla Federazione italiana autonomie locali.

La lettera della Regione all’Asp

A tal proposito, l’assessorato regionale alla Salute, in una lettera inviata all’Asp di Siracusa, ha chiesto lumi sulla situazione, in quanto, il che ha dell’incredibile, non era a conoscenza di questo risiko.

I casi di Pediatria e Pronto soccorso a Lentini

Il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra, ed il parlamentare regionale, Carlo Gilistro, insieme a Maria Cunsolo,

consigliere comunale di Lentini del M5S, hanno compiuto, nelle ore scorse, un sopralluogo per verificare le condizioni di alcuni reparti in sofferenza: tra questi c’è certamente Pediatria che su 10 medici ne avrebbe solo 5 a disposizione. In merito al Pronto soccorso, i dottori in servizio sarebbero 4 a fronte dei 13 previsti nella pianta organica.

“Non considerare Lentini ospedale minore”

“Questo è un ospedale importante e sarebbe un errore considerarlo o trattarlo come minore. Basti pensare che serve un bacino di utenti che incrocia le province di Catania e Siracusa. Nel corso della visita, abbiamo potuto apprezzare la professionalità del personale in servizio, che in questa fase deve supplire con mille sforzi ad una carenza di

organico che purtroppo caratterizza la sanità italiana. Ed è su questo aspetto, insieme alla necessità di potenziare i reparti dell’Ospedale di Lentini, che stiamo concentrando il nostro impegno, con azioni congiunte a Roma ed a Palermo. Azioni che guardano all’intera rete ospedaliera della provincia di Siracusa”, hanno detto gli esponenti

cinquestelle.

Mistero sul primario di Pediatria

Aleggia un vero e proprio mistero sulla sorte del primario di Pediatria. Da giorni circolano notizie su un suo presunto allontanamento ma stamane il segretario provinciale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi, in una intervista al quotidiano La Sicilia, assicura che “il primario è andato via”.