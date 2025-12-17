Si è concluso con 5 condanne il processo in primo grado al Tribunale di Siracusa per 3 tentati omicidi avvenuti nell’agosto del 2024 a Francofonte, nel Siracusano.

Le condanne

Il Gup di Siracusa, al termine del procedimento con il rito abbreviato, ha inflitto 16 anni e 2 mesi a Giovanni Fava; 9 anni e 4 mesi a Giuseppe Fava; 10 anni ed 8 mesi a Simone Maugeri; 9 anni e 10 mesi a Jason Lia; 3 anni e 4 mesi per Antonino Lia. Nel collegio difensivo c’è l’avvocato Junio Celesti, difensore di Maugeri.

L’inchiesta e gli spari

L’inchiesta, coordinata dai magistrati della Procura di Siracusa e condotta dai carabinieri, ha fatto luce su un violentissimo scontro tra due gruppi che si sarebbero confrontati a colpi d’arma da fuoco in pieno giorno in alcune vie del centro agrumicolo della zona sud del Siracusano. Nel complesso, sono 4 i conflitti a fuoco che si sono verificati, tra cui quello all’interno della villa comunale.