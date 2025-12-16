Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio nel tratto di strada tra Pachino ed Ispica, al confine con le province di Siracusa e Ragusa.

La vittima

A perdere la vita è stato un anziano di 80 anni che, stando ad una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, era a bordo di una macchina, scontratasi, per cause da accertare, con un’altra. L’impatto è stato piuttosto violento, per il pensionato non c’è stato scampo. I tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita sono stati inutili, troppo gravi le lesioni riportate.

L’inchiesta per omicidio stradale

E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro, frattanto gli investigatori hanno avviato i primi interrogatori per svelare le responsabilità in questo nuovo incidente mortale.

Il maltempo

Nella zona in cui i mezzi si sono scontrati imperversa il maltempo, così come in tutta la Sicilia, perlopiù interessata dall’allerta gialla.