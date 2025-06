Gli agenti di polizia di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 19enne accusato di aver partecipato alla sparatoria del 30 marzo scorso in via Marco Costanzo, in cui rimase gravemente ferito ad una gamba un quarantottenne. Il ragazzo risponde di tentato omicidio in concorso e porto abusivo d’arma

L’arresto e la dinamica del tentato omicidio

Nell’aprile scorso era stato sottoposto a fermo il presunto responsabile, un 22enne, al termine di un’indagine, coordinata dai magistrati della Procura di Siracusa. Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, nel primo pomeriggio del 30 marzo, i 2 giovani, dopo essersi appostati a bordo di un’auto sotto l’abitazione del 48enne, lo avrebbero contattato con un pretesto per farlo uscire di casa.

L’agguato e la fuga

A quel punto, mentre uno avrebbe esploso tre colpi d’arma da fuoco, ferendo l’uomo all’arto inferiore, con pieno coinvolgimento dell’arteria femorale sinistra, l’altro avrebbe atteso il complice nella macchina con cui sono poi scappati a Catania. Dai primi elementi investigativi è emerso quale possibile movente la contrarietà manifestata dalla vittima al tentativo dei due giovani di utilizzare un’imbarcazione di sua proprietà quale nascondiglio per occultare sostanze stupefacenti.