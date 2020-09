Bloccato nel Siracusano dai carabinieri

Era stato arrestato per una tentata rapina ai danni di un uomo a cui Mahadi Jail, 36 anni, originario del Marocco ma residente a Siracusa, avrebbe voluto sottrargli lo scooter. La vittima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, per reagire a quell’aggressione, avvenuta in via Vittorio Veneto, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, subì le violenze del migrante capace di rompergli la clavicola. Nonostante fosse ai domiciliari, il nordafricano se ne sarebbe fregato della misura cautelare, infatti, dal racconto fornito dai militari del comando provinciale, è stato intercettato a Floridia, impegnato a svolgere delle faccende personali ma senza alcuna autorizzazione da parte del tribunale. E così, il trentaseienne è stato fermato e dichiarato in stato di arresto solo che l’autorità giudiziaria non ha ritenuto di disporre l’accompagnamento in carcere, rinnovandogli gli arresti domiciliari.

Proprio ieri, il tribunale di Siracusa, nonostante la scoperta da parte della polizia e dei carabinieri dell’identità dei componenti di una banda accusata di rapine e furti commessi tra Augusta, Buccheri, Ferla e Lentini, ha disposto per i 5 indagati solo l’obbligo di dimora. In sostanza, sono a piede libero D. G. B. ventenne di Lentini (SR), G. V. O. R. D. J. ventiduenne originario della Repubblica Domenicana, F.A. di Militello Val di Catania ventiduenne di Militello Val di Catania (CT), M. S. ventenne di Lentini (SR) e R.L.R. di anni 23 di Lentini (SR).

Le indagini del commissariato di polizia di Augusta sono scattate dopo una rapina del settembre 2019 ad un supermercato: due soggetti entrarono armati di pistola e minacciando i cassieri fuggirono con il bottino. Uno dei due dipendenti fu colpito alla testa con il calcio della pistola mentre un cliente venne scaraventato a terra. La visione dei filmati di videosorveglianza pubblici e privati ha permesso ai carabinieri di rintracciare i componenti della banda e di recuperare anche parte della refurtiva rubata nelle abitazioni in un compro oro di Lentini e nel vano sottoscala di uno degli autori dei furti.