Al via la Fase 2 a Siracusa ma non scompare il parcheggio selvaggio, bloccati i mezzi dei disabili (FOTO)

Redazione di

04/05/2020

La Fase 2 non ha coinciso, almeno a Siracusa, con la fine di alcune brutte abitudini. Tra queste il parcheggio selvaggio e questa mattina alcune auto, parcheggiate in doppia fila, hanno praticamente impedito ai disabili di poter salire a bordo delle proprie macchine, sistemate negli stalli dedicati. Uno di questi episodi si è verificato in via Moscuzza, a ridosso di corso Umberto, alle porte di Ortigia, il centro storico di Siracusa. Tante le segnalazioni da parte dei residenti, tra cui gli stessi disabili, che hanno scattato numerose foto, capaci, in poco tempo, di fare il giro dei social. Tanta l’indignazione per quest’atto di inciviltà, e pensare che si sperava sull’effetto solidale dell’emergenza sanitaria, evidentemente per qualcuno le cose non sono cambiate rispetto all’esplosione della pandemia. La Fase 2 è, però, coincisa con una striscia di incidenti stradali che si sono verificati sia nel cuore della città che nella sua periferia. Qualche ora fa, in contrada Fanusa, si è verificato uno scontro frontale tra due auto ma, per fortuna, gli occupanti dei veicoli, a parte lo spavento e qualche leggera contusione, non si sono fatti nulla. Ma un altro incidente si è registrato in viale Santa Panagia, in prossimità della rotonda del palazzo di giustizia, tra una moto ed una macchina, anche in questo caso senza gravi conseguenze. Ieri mattina, uno spettacolare incidente stradale si è verificato sulla strada tra Siracusa e Cassibile: tre le persone che sono rimaste ferite e sulla vicenda sono ancora al lavoro gli agenti di polizia. Nello scontro, secondo una prima ricostruzione sono rimaste coinvolte 3 auto che, a quanto pare, procedevano nella stessa direzione, ma, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, hanno avuto un impatto piuttosto violento. Sono stati alcuni automobilisti in transito sulla strada a soccorrere per primi le vittime, che erano in stato di shock e sofferenti ma solo nelle prossime ore si conosceranno le loro condizioni di salute.

