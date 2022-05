Pallamano, serie A1 maschile, gara 1 dei play out finisce 26-26

Pareggio amarissimo per l’Albatro che questa sera ha impattato 26-26 con l’Eppan in casa in gara 1 dei play out per la permanenza nella massima serie maschile della pallamano.

Albatro sprecone

Al Pala Tricomi di Rosolini, gli aretusei hanno pareggiato al termine di un’ora di gioco dai due volti. Nel primo tempo, il Sette arancioblu ha dominato la scena, riscaldando il pubblico amico e mettendo a ferro e fuoco la difesa degli altoatesini.

Siracusani in vantaggio anche di 7 gol durante la prima mezz’ora. Vantaggio dilapidato nella ripresa a causa di qualche imprecisione di troppo dell’Albatro ed al ritorno deciso degli altoatesini.

Finale amaro

Poi, con una rete di vantaggio, possesso palla e appena 21 secondi alla sirena, l’ultima leggerezza che ha consentito all’Eppan di raggiungere il pareggio ad 1 secondi dalla fine. Non bastano le 8 redi di Bobicic, tornato abile ed arruolato dopo il lungo infortunio. Da parte dell’Eppan, unica squadra ad aver perso – durante la regular season – con i siciliani. Era lo scorso 24 ottobre, fu l’unico acuto dell’Albatro in una stagione molto avara di soddisfazioni.

Ad Appiano, l’Albatro dovrà fare un’impresa

Le due squadre si ritroveranno a campi invertiti sabato prossimo 21 maggio, per gara 2 alle 18 e resteranno sempre ad Appiano per l’eventuale gara 3 in calendario domenica 22 maggio. Calendario favorevole per gli avversari dell’Albatro grazie alla migliore classifica. L’Eppan ha chiuso il campionato al quartultimo posto con 15 punti. Per continuare a sperare, agli aretusei servirà un miracolo e vincere in quel campo dove nella regular season hanno perso 37-26.

Il tabellino, Bobicic a forza 8

Teamnetwork Albatro-Eppan 26-26

Primo tempo: 16-10

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi 1, Marino 2, Mantisi 3, Zungri, Bandiera, Fraj 3, Nobile, Calvo 2, Murga 1, Cuzzupè, Bobicic 8, Rosso 6, Randes. Allenatore: Gianni Attanasio

Eppan: Bortolot, Pliger, Oberrauch 6, Slijepcevic 5, Singer 1, A. Pircher, Brantsch 6, Raffl, Wiedenhofer, M. Pircher 4, Morandell, Lazarevic 3, Santinelli, Stankovic 1. Allenatore: Mile Malesevic

Arbitri: Giovanni Fato e Luigi Guarini.