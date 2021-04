lavori voluti dall'iacp siracusa

Via ai lavori all’ex albergo scuola di via Crispi

Saranno realizzati 38 alloggi popolari

L’importo degli interventi è di oltre 7 milioni

Al via i lavori per la ristrutturazione dell’ex albergo scuola di via Crispi di Siracusa dove saranno realizzati 38 alloggi di edilizia sociale. Gli interventi, che dureranno 24 mesi, sono stati aggiudicati al Consorzio stabile Medil S.C.P.A. per un importo di oltre 7 milioni di euro. Le imprese esecutrici sono la Euroinfrastrutture SRL, la Cospin SRL, la Mammana Michelangelo.

L’intervento

L’intervento programmato prevede l’adeguamento sismico dello stabile e la riqualificazione energetica per realizzare 38 alloggi di edilizia sociale destinati a nuclei familiari con requisiti soggettivi pertinenti con gli obiettivi del progetto; nel fabbricato saranno realizzati una serie di servizi (infopoint turistico, ticket office, sala d’attesa, punto ristoro, palestra, cortile, spazi associativi) destinati sia ad attività riservate degli abitanti dello stabile, ma anche aperti alla vita pubblica di istituzioni, associazioni,

Risorse per 11 milioni

“L’ opera ha un valore particolarmente – dice il Presidente dello Iacp di Siracusa Mariaelisa Mancarella rilevante dal punto di vista economico, perché mette in campo risorse per oltre 11 milioni di euro; risulta inoltre strategica per i futuri assetti urbanistici della città: oltre al completamento e alla rifunzionalizzazione del fabbricato, che ad oggi rimane la più grande incompiuta all’interno della città di Siracusa, prevede un importante intervento per migliorare la fruibilità dell’area circostante e fornire importanti servizi di supporto per l’incoming turistico che interagiranno con l’area della stazione e del terminal bus, oltre ad altri servizi sociali”

““Questo traguardo- aggiunge Marco Cannarella, Direttore dell’Iacp- è stato possibile grazie a un intenso lavoro di squadra. Ringrazio il RUP, ing. Carmelo Uccello, che ha curato il progetto sin dalla sua prima idea, il Direttore dei lavori, l’architetto Stefania Di Pietro e il gruppo di progettazione, guidato dall’architetto Andrea Taddia. Un ringraziamento speciale va anche al Direttore operativo, il geometra Maurizio Ganci, e al Responsabile esterno delle operazioni, Paolo Venosino”.