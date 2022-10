Alessandro Borghese è in Sicilia. Di nuovo. Un gradito ritorno per uno dei volti più amati della tv e chef più famosi del piccolo schermo, che è tornato nell’Isola per produrre una nuova puntata di “Quattro Ristoranti“, il celebre reality show della tv.

Dov’è Borghese?

Le troupe di Sky hanno iniziato le riprese ad Ortigia, a Siracusa, che dureranno fino a giovedì 13 ottobre. Il programma in onda su Sky e TV8 vede sfidarsi quattro ristoratori di una località che dovranno valutare gli sfidanti dando dei voti da 0 a 10 sulla location, sul servizio, sul menu, sul conto e dalle ultime stagioni su una categoria special. Con polemiche a non finire tra i partecipanti che giocano di strategia e colpi bassi, con Borghese che, prima di scoprire i voti, è sovente ricordare a colleghi ristoratori: “Avete fatto tutto voi”.

Ai voti dei concorrenti si aggiungono quelli di Alessandro Borghese che può confermare o ribaltare il risultato finale. Inoltre ci sono 5 punti bonus, assegnati alla fine delle sfide da Borghese a uno dei quattro ristoratori, per premiare l’utilizzo di un elemento caratteristico. Il vincitore della puntata si aggiudica un premio di 5000 euro e un furgone 100% elettrico per la sua attività e tanto altro.

Borghese e la Sicilia

Alessandro Borghese dall’inizio del programma sarà per la quarta volta in Sicilia per “4 Ristoranti”. Il noto chef nella seconda edizione era stato a Catania con la vittoria di km0, nella quinta edizione a Palermo con la vittoria Dainotti’s e nella settima edizione a Pantelleria con la vittoria di Trattoria Runcune.

A queste va aggiunta una puntata di”4 Ristoranti Estate”, andata in onda per sole due stagioni, che si svolse nel Val di Noto con la vittoria dell’Osteria dei Sapori Perduti. Adesso Borghese si cimenterà con la cucina di Siracusa e dintorni, ma i partecipanti, come al solito, sono top secret e si scopriranno, almeno ufficialmente, solo in tv.