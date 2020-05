Allarme bomba in via Pietro Novelli, nella zona nord di Siracusa. Un ordigno rudimentale è stato trovato dagli agenti di polizia e dai vigili del fuoco di Siracusa in prossimità di una macchina come segnalato da alcuni residenti delle palazzine vicine.

In realtà, qualcuno di loro avrebbe sentito un rumore, simile ad una esplosione contenuta, ma gli investigatori stanno accertando anche questo aspetto. La bomba era contenuta in una scatola, non è chiaro se gli autori dell’intimidazione volessero colpire il proprietario della macchina o se l’auto servisse solo per scatenare una deflagrazione più forte contro un basso commerciale. Gli artificieri hanno disinnescato la bomba e sono in corso gli accertamenti per provare a capire se vi sono collegamenti con episodi analoghi, frattanto sono state prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in questa porzione di strada.

Nei mesi scorsi, proprio in questa zona un ordigno rudimentale fu fatto esplodere contro una attività commerciale che aveva aperta da poco tempo. Due giorni fa, invece, un chiosco, ricavato nell’area della pista ciclabile, in Riviera Dionisio il Grande, è stato dato alle fiamme e sul caso sono al lavoro i poliziotti.