in corso vittorio emanuele

Allarme bomba in un istituto di credito, situato in corso Vittorio Emanuele, a Noto. Una telefonata, arrivata alla polizia ed ai carabinieri, ha avvertito della presenza di un borsa sospetta nella banca, per cui sono scattate le misure di sicurezza.

L’area interessata è stata evacuata, le forze dell’ordine hanno predisposto un cordone per evitare che qualcuno possa entrare. Non sono stati ancora chiamati gli artificieri, gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire ogni passaggio. Infatti, qualcuno potrebbe essersi dimenticato di quella borsa.