Intervento degli artificieri nel centro storico Palermitano

Uno zaino sospetto ha fatto scattare l’allarme bomba all’interno dell’ufficio postale di piazza Verdi a Palermo. L’intera limitrofa via Maqueda e parte della stessa piazza Verdi sono state bloccate per permettere l’intervento degli artificieri in modo da poter verificare il contenuto dello zaino.

Le operazioni di evacuazione

Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a supporto ed hanno provveduto a far evacuare la zona. Sgomberato anche il vicino cinema Rouge et noir per ragioni di sicurezza. Appena qualche giorno fa se ne verificò un altro di allarme bomba sempre a Palermo tra via Libertà e via La Marmora. Trovata una valigia blu tra due vetrine. Il traffico e il passaggio dei pedoni venne bloccato. Anche in quel caso intervennero vigili del fuoco e carabinieri a supporto sempre degli artificieri per fare esplodere la valigia e verificare il contenuto.

Il caso di via Libertà

Il bagaglio, di colore blu e dimensioni medie, fu rinvenuto sul marciapiede tra due vetrine, quasi all’altezza del civico 93. L’allerta poco dopo mezzogiorno, in seguito alle telefonate di alcuni residenti che hanno segnalato la presenza di un bagaglio abbandonato. Traffico rallentato in tutta la zona. Secondo quanto riferirono alcuni passanti, il portiere di un palazzo vicino avrebbe visto un uomo lasciare il trolley per strada per poi andare via.

L’altro episodio vicino ad un bar

Un nuovo falso allarme bomba a Palermo si verificò anche nel novembre scorso. Un passante ha segnalato la presenza di una valigia abbandonata sul marciapiede in via Generale Sirtori a pochi passi da un bar. Appena 24 ore prima altro episodio che mandò in tilt il traffico attorno al ponte Oreto. In quel caso segnalata la presenza di una valigia sospetta a pochi passi da piazza Tosti, al confine tra le zone Malaspina e Noce. Venne transennata l’area e chiuse alcune strade per fare brillare il bagaglio abbandonato. Nel trolley c’erano solo abiti e pochi effetti personali. Le strade sono state riaperte e la circolazione è tornata regolare poco dopo.