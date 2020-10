La decisione del sindaco

Dopo il caso dei 3 dipendenti del Comune di Priolo positivi al Covid19, il sindaco, Pippo Gianni, ha disposto la chiusura del mercato settimanale di via Mostringiano. Il pericolo di propagazione del contagio e le nuove misure inserite nel Dpcm della Presidenza del Consiglio hanno consigliato al primo cittadino di imporre delle restrizioni, frattanto si attendono gli esiti dei tamponi su tutti i dipendenti, sui volontari di Protezione Civile e Misericordia.

“In Sicilia non siamo in una condizione di emergenza come in Lombardia o in Campania ma dobbiamo evitare di arrivarci” ha detto il governatore Nello Musumeci nella sua diretta social nella quale ha annunciato di voler aggiornare siciliani sulla situazione dei provvedimenti anti covid19.

“Sappiamo che nei prossimi giorni la situazione – ha detto Musumeci – andrà a peggiorare in tutta Italia e non certo a migliorare quindi dobbiamo avere pazienza, essere prudenti, collaborare tutti. Abbiamo individuato una strategia, quella di andare alla ricerca del positivo asintomatico. Serve uno screening costante, servono tamponi, serve una presenza sul territorio massiccia. Per questo abbiamo costituito le cinture intorno alle città metropolitane e pubblicato un bando per reclutare personale sanitario per rafforzare questa opera di ricognizione”.

Frattanto, sono state avviate in tutta la Sicilia le Usca Scolastiche, i sub organismi delle Asp locali che si occuperanno dei casi Covid19 all’interno degli istituti scolastici dell’Isola. Con provvedimento assunto dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, condiviso e sottoscritto anche dall’assessore all’istruzione Roberto Lagalla, viene elevato il livello di sicurezza sanitaria nelle scuole attraverso il rafforzamento numerico ed organizzativo delle “Usca scolastiche” che, già da alcune settimane, svolgono attività di supporto e assistenza agli istituti scolastici del territorio regionale.

Le Usca scolastiche prendono in carico i casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Potranno avvalersi dei mezzi e delle strumentazioni della Seus e di quelli delle organizzazioni di volontariato che si svolgono servizio di emergenza-urgenza in affiancamento e integrazione al sistema sanitario regionale.