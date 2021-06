la denuncia del movimento civico 4

Allarme igienico a Siracusa per la mancata raccolta dei rifiuti

Il problema, sollevato da Civico 4, è nelle zone balneari

Il Comune è stato informato della situazione

E’ allarme igienico a Siracusa dopo le segnalazioni dei residenti di diverse aree della città, comprese le zone balneari, in merito alla mancata raccolta dei rifiuti differenziati da parte dell’azienda della nettezza urbana. Immondizia che macera sotto i colpi del sole, con temperature capaci di superare i 40 gradi in certe ore del giorno.

Le denunce

A raccogliere le denunce dei proprietari è il movimento Civico 4, il cui portavoce è l’ex consigliere comunale, Michele Mangiafico, che accende i riflettori non solo sul servizio ma anche sull’amministrazione comunale perché sta vigilando poco sull’efficienza del servizio.

Il Comune informato

“Abbiamo provveduto a segnalare tutti i disservizi al dirigente al ramo e all’assessore al ramo, ma non sappiamo se e quali tipologie di provvedimenti amministrativi siano stati assunti nei confronti della ditta appaltatrice. I disservizi, di fatto, permangono” spiega il leader del movimento Civico 4.

La città pattumiera

“La città di Siracusa è un immondezzaio. Solo chi non vuol vederlo, chiude gli occhi a centinaia di discariche a cielo aperto che caratterizzano da anni punti ben precisi della città” aggiunge Michele Mangiafico.

Telecamere di sorveglianza

Tra i suggerimenti all’amministrazione quello della “realizzazione di impianti di videosorveglianza nei punti sensibili segnalati dalla cittadinanza, con particolare attenzione per le zone balneari individuate” ed ancora “dell’individuazione di immediata di centri di raccolta differenziata in città accessibili con tessera sanitaria da parte dei cittadini iscritti alla Tari”.

Lotta all’evasione

Altro tema caldo, e non solo per le temperature, è l’evasione della Tari, l’imposta sui rifiuti. A Siracusa, stando ai dati diffusi dal Comune nel 2019, la percentuale di persone che non paga è di circa il 40 per cento. “Servono azioni amministrative volte all’emersione della platea di popolazione non iscritta alla Tari ma che, comunque, produce rifiuti e alimenta” dice Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4.