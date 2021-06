provvedimento disposto dal comune di siracusa

Discarica di amianto nella zona del mercato ortofrutticolo

Rifiuti pericolosi che sono stati rimossi su ordine del Comune

Indagini sullo smaltimento abusivo

Sono stati rinvenuti, in via Elorina, a sud di Siracusa, a ridosso del mercato ortofrutticolo dei rifiuti in amianto. Una mini discarica molto pericolosa che è stata bonificata dal personale della Tekra, l’azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana a Siracusa. Come fa sapere l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri “gli operai sono intervenuti nell’are del mercato ortofrutticolo, in altri siti lungo via Elorina e poi in via Italia”.

Smaltimento

Inoltre, “i materiali sono stati prima coperti di una particolare vernice per fissare la fibra di amianto e poi recuperati e smaltiti secondo le procedure previste dalla legge” taglia corto l’esponente della giunta Italia. Da verificare adesso chi ha conferito in modo abusivo questi rifiuti altamente tossici.

La pericolosità dell’amianto

Il nome amianto, o asbesto, è utilizzato per indicare sei diversi minerali della classe dei silicati: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite Come emerge in uno studio, diffuso dall’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro, “se vengono inalate, le polveri contenenti fibre di amianto causano il tumore del polmone e il mesotelioma pleurico.

Come causa il tumore

Quando vengono inalate, le fibre entrano in profondità nei polmoni ed essendo resistenti alla degradazione non vengono eliminate. La presenza delle fibre crea uno stato di infiammazione persistente in cui vengono prodotte molecole che danneggiano il Dna delle cellule, favorendo la trasformazione tumorale

Il parere dell’Oms

Peraltro, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è espressa chiaramente: tutti i tipi di amianto sono cancerogeni.

In Italia l’amianto (produzione, vendita e uso)è vietatodal 1992, tuttavia esistono ancora nazioni in cui può essere estratto e lavorato per essere esportato.

Disinfestazione a Siracusa

Oltre alla rimozione dell’amianto, il personale dell’azienda della nettezza urbana ha provveduto al secondo ciclo di disinfestazione: il primo intervento è stato effettuato a Fontane Bianche, la zona balneare più popolosa del Siracusano, in particolare nel periodo estivo. Domani si procederà nella zona di Punta Milocca, mercoledì Ognina, giovedì Fanusa, venerdì Arenella e sabato zona Lido Sacramento.