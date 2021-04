dati allarmanti

Il 28 aprile Giornata mondiale delle vittime dell’amianto

La Sicilia non ha ancora un piano per la bonifica dei territori

In Sicilia solo 101 Comuni hanno presentato un piano comunale

In Sicilia dopo 6 mesi dalla definizione della procedura di VAS, il Piano regionale Amianto non è stato ancora adottato da parte del Presidente della Regione. Lo denuncia Legambiente che pone l’accento su un’altra emergenza sanitaria e ambientale che miete ogni anno migliaia di vittime in Italia e in Europa e sono circa 2.000 i mesoteliomi diagnosticati in Sicilia negli ultimi vent’anni. “È urgente adottare il Piano e provvedere al censimento, rimozione e bonifica dell’amianto presente nell’isola”, dice l’associazione ambientalista.

“Avremmo voluto celebrare la giornata mondiale vittime dell’amianto – dichiara Tommaso Castronovo, responsabile rifiuti ed economia circolare di Legambiente Sicilia – potendo dire che la Regione Siciliana aveva finalmente un Piano Regionale Amianto ma, inspiegabilmente, sono passati 6 mesi dalla definizione della procedura della VAS e dal decreto dell’Assessore all’Ambiente che ha espresso parere favorevole, recependo le osservazioni presentate dalla nostra associazione e quelle dell’ARPA. La realtà è, invece, che ancora il Piano non è stato adottato dal Presidente della Regione”.

Fermi i provvedimenti per la bonifica

Senza questo passaggio formale e sostanziale gli strumenti previsti dal Piano – la pianificazione delle celle dedicate e degli impianti, censimento e mappatura dei siti contenti MCA, formazione e informazione sui rischi derivanti dall’esposizione alla fibra killer, incentivi per la rimozione e smaltimento a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente – rimangono solo un esercizio di stile. Eppure l’amianto rimane un’emergenza ambientale e sanitaria di primissimo rilievo, come testimoniano le denunce sui diffusi abbandoni di materiali in cemento amianto nelle campagne e, soprattutto, il numero sempre crescente di mesoteliomi contratti negli ultimi anni dalle persone.

Legambiente mostra dati allarmanti

In Sicilia solo 101 Comuni hanno presentato un piano comunale e, di questi, solo una trentina sono redatti secondo i criteri previsti;solo 13.252 edifici residenziali e 632 scuole pubbliche sono stati censiti con presenza di cemento amianto; rimosse solo 22.000 tonnellate di cemento amianto. Eppure si stima che in Sicilia ci siano oltre 1 milione di mc di MCA e, procedendo agli attuali ritmi di smaltimento e bonifica, ci vorranno 50 anni per rimuovere tutto l’amianto presente. “Siamo molto preoccupati di fronte all’inerzia del Presidente della Regione – conclude Gianfranco Zanna Presidente di Legambiente Sicilia – che conferma ancora una volta, al di là dei roboanti annunci, che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente non è stata e non è una priorità per questo governo regionale”.