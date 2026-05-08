A moderare l'editore di BlogSicilia

Sarà un momento di confronto tra le principali reti del volontariato italiano presenti in Sicilia e le istituzioni che operano nel sistema dell’emergenza-urgenza regionale quello organizzato da Anpas Sicilia sabato 9 maggio ad Avola, nell’ambito della 5ª Conferenza di Organizzazione regionale.

L’incontro, dal titolo “Co-progettare il futuro dell’emergenza sanitaria territoriale”, si svolgerà al Centro Giovanile di Viale Piersanti Mattarella e vedrà la partecipazione delle tre grandi reti nazionali del volontariato presenti in Sicilia: Anpas, Croce Rossa Italiana e Misericordie.

Un’occasione di dialogo tra il mondo del volontariato organizzato e le istituzioni regionali per affrontare temi centrali per il futuro del sistema sanitario territoriale e della gestione delle emergenze.

Tra gli interventi previsti quelli di Riccardo Castro, presidente della Seus 118 Sicilia, di Nicola Le Mura, direttore dell’Area Operativa Siciliana 112/118 e di Salvo Cocina, dirigente del dipartimento di protezione civile Regione siciliana. Presenti anche rappresentanti dell’Assessorato regionale alla Salute. A moderare ci sarà Biagio Semilia, editore di blogsicilia.it e presidente della Federazione Editori digitali.

Al centro del confronto ci saranno il valore della co-progettazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore, il ruolo del volontariato nelle attività sanitarie e di emergenza e la necessità di costruire modelli sempre più integrati e vicini ai bisogni dei territori guardando a quello che succede già nelle regioni del nord come Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna.

La giornata rappresenterà inoltre un momento importante per la definizione delle linee programmatiche future di Anpas Sicilia, attraverso un percorso di confronto interno con volontari e pubbliche assistenze provenienti da tutta l’Isola.

“Il volontariato oggi non può essere considerato soltanto una presenza operativa nelle emergenze – sottolinea Lorenzo Colaleo, presidente di Anpas Sicilia – ma un soggetto capace di contribuire concretamente alla costruzione delle politiche territoriali e dei servizi rivolti ai cittadini”.

Domenica 10 maggio, invece, la Conferenza proseguirà con l’assemblea regionale dedicata al bilancio sociale e ai documenti programmatici dell’associazione.